Гигантский айсберг в Атлантике может уничтожить колонию пингвинов, фото – Depositphotos

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Ракурс

Гигантский айсберг A-68, дрейфующий Атлантикой в сторону Южной Джорджии, угрожает целой колонии пингвинов.

Льдина площадью 3 тис. 900 кв. м в настоящее время дрейфует у берегов острова Южная Джорджия, где она может сесть на мель, сделав жизнь пингвинов и тюленей чрезвычайно трудной. Об этом сообщает «Популярная Механика».

Долгое время айсберг A-68 считался самым большим в мире, однако длинное путешествие по Атлантике забирает его массу, а вместе с тем и звание.

Год назад айсберг A-68, который отделился от ледника Ларсена С, раскололся на две части. Сейчас ученые собираются отправиться к части A-68a, которая считается более массивной.

Помимо того, что айсберг угрожает жизни животных на острове, он также сильно влияет на температуру и соленость моря.

В ходе работ около айсберга выпустят два подводных планера, которые проведут почти четыре месяца рядом с A-68a. Исследователи должны прибыть на место к концу января 2021 года.

Ученые не знают, что больше угрожает животным на острове: изменение воды или блокировка острова айсбергом.

Сейчас A-68a несет быстрое антарктическое циркумполярное течение, поток воды у берегов острова поворачивает айсберг на юго-восток, поэтому есть вероятность, что в итоге A-68a просто обогнет остров, проплыв мимо.

Однако существует риск, что киль айсберга может зацепиться где-нибудь на мелководье.

Напомним, когда на мелководье у Южной Джорджии в 2004 году сел огромный A-38, на местных пляжах нашли бесчисленное количество мертвых детёнышей пингвинов и тюленей.

Раньше «Ракурс» сообщал, что гигантский айсберг A-68, дрейфующий Атлантикой в сторону Южной Джорджии, удалось сфотографировать.