К опасному для пингвинов айсбергу в Атлантике отправят британскую экспедицию (ФОТО)https://racurs.ua/n147870-gigantskiy-aysberg-v-atlantike-mojet-unichtojit-koloniu-pingvinov-foto.htmlРакурс
Гигантский айсберг A-68, дрейфующий Атлантикой в сторону Южной Джорджии, угрожает целой колонии пингвинов.
Льдина площадью 3 тис. 900 кв. м в настоящее время дрейфует у берегов острова Южная Джорджия, где она может сесть на мель, сделав жизнь пингвинов и тюленей чрезвычайно трудной. Об этом сообщает «Популярная Механика».
Долгое время айсберг A-68 считался самым большим в мире, однако длинное путешествие по Атлантике забирает его массу, а вместе с тем и звание.
Год назад айсберг A-68, который отделился от ледника Ларсена С, раскололся на две части. Сейчас ученые собираются отправиться к части A-68a, которая считается более массивной.
Помимо того, что айсберг угрожает жизни животных на острове, он также сильно влияет на температуру и соленость моря.
В ходе работ около айсберга выпустят два подводных планера, которые проведут почти четыре месяца рядом с A-68a. Исследователи должны прибыть на место к концу января 2021 года.
Ученые не знают, что больше угрожает животным на острове: изменение воды или блокировка острова айсбергом.
Сейчас A-68a несет быстрое антарктическое циркумполярное течение, поток воды у берегов острова поворачивает айсберг на юго-восток, поэтому есть вероятность, что в итоге A-68a просто обогнет остров, проплыв мимо.
Однако существует риск, что киль айсберга может зацепиться где-нибудь на мелководье.
Напомним, когда на мелководье у Южной Джорджии в 2004 году сел огромный A-38, на местных пляжах нашли бесчисленное количество мертвых детёнышей пингвинов и тюленей.
Раньше «Ракурс» сообщал, что гигантский айсберг A-68, дрейфующий Атлантикой в сторону Южной Джорджии, удалось сфотографировать.