На Земле могут образоваться суперконтиненты, фото – pinterest

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Ракурс

Суперконтиненты могут снова образоваться на Земле спустя 200 млн лет и повлиять на климат планеты.

Ученые изучили два сценария. Согласно первому, континенты перейдут к Северному полушарию, оставив в Южном полушарии Антарктиду.

Согласно второму, континенты будут находиться у экватора, и созданный ими массив суши захватит оба полушария. Об это информирует Американский геофизический союз (AGU).

Первый сценарий приведет к значительному снижению температуры. По словам ученых, ледниковый период станет самым строгим в истории Земли и продлится не менее 100−150 млн лет.

В рамках нового исследования геофизики предположили, что в будущем Земля будет вращаться немного медленнее, чем сегодня.

Через 250 млн лет продолжительность суток возрастет примерно на 30 минут. Возрастет и количество солнечного излучения, поскольку со временем Солнце начнет светить ярче.

Результаты показали, если в Северном полушарии возникнет гористый суперконтинент, глобальные температуры упадут на 4° Цельсия. В северных широтах будет образован постоянный ледяной покров, который будет отображать большое количество тепла.

Если суперконтинент возникнет на экваторе, то там, скорее всего, могут появиться озера и внутренние моря. Потоки тепла будут циркулировать таким образом, что снежные покровы будут разрушаться каждое лето.

Ученые отметили, что эти изменения неизбежно приведут к исчезновению многих видов, привычных нам сегодня. Но с течением времени будут формироваться новые экосистемы, которые смогут адаптироваться к изменившимся условиям.

Считают, что последним суперконтинентом была Пангея, которая существовала примерно от 300 до 200 млн лет назад и включала в себя то, что сейчас мы называем Африкой, Европой и обеими Америками. Ученые давно предполагали, что в будущем материки могут снова сойтись.

Ранее «Ракурс» сообщал, что солнечный цикл, который начался осенью, станет одним из самых сильных с момента отслеживания, предполагают американские ученые.