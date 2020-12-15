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Ракурс
Последствия падения опор на Шулявском путепроводе, фото: «Киев Оперативный»

Кличко назвал виновных в падении опор на Шулявском мосту

15 дек 2020, 17:36
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Виталий Кличко, мэр Киева, считает виновным в падении опор на Шулявском мосту в Киеве, которое произошло сегодня, 15 декабря, генподрядчика соответствующих работ.

Об этом Кличко заявил в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Однозначно главная ответственность — на генеральному подрядчике, который отвечает за качество работ, — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что обратился с заявлением в полицию в связи с этим инцидентом. Также с заявлением обратился заказчик строительства — коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».

По его словам, в настоящее время причины падения опор на месте устанавливают эксперты и оперативно-следственная группа. Также обследуются другие опоры на этом мосту.


Напомним, на Шулявском мосту сегодня упали сразу три столпа для освещения.

Источник: Ракурс


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