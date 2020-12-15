Дело Чорновил рассмотрит Печерский суд, ей вручили подозрение в убийстве во время Майдана (ФОТО, ВИДЕО)

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Дело Татьяны Черновол рассмотрят в Печерском райсуде Киева. Об этом заявила сама экс-нардеп и активист Революции достоинства. 15 декабря Государственное бюро расследований вручило Чорновол подозрение в убийстве.

Следствие утверждает, что в феврале 2014 году она подожгла офис Партии регионов, в результате чего погиб охранник.

После допроса в ГБР Чорновол рассказала, что ей вручили обвинительный акт, следствие завершено и его дело передается в суд. По словам Чорновол, ее обвиняют «в мотивах массового убийства». Во время импровизированного митинга обвиняемая зачитала часть обвинительного акта.

18 февраля 2014 года около 12.00, находясь у дома № 10 по улице Липской города Киева во время совершения массовых беспорядков с целью незаконного насильственного захвата офиса «Партии регионов» Черновол договорилась с неустановленными в настоящее время следствием лицами, совершившими поджог указанного здания, где находилось около 50 человек для дальнейшего беспрепятственного проникновения в указанное помещение, — процитировала документ экс-нардеп.

Напомним, что 18 февраля погиб один из работников штаба ПР — Владимир Захаров, который отравился угарным газом.

Поддержать Чорновол пришло полсотни человек, среди которых нардепы «Европейской солидарности» Петр Порошенко, София Федина, Андрей Парубий и Владимир Вятрович.

Обвинения Чорновол считает «бредом» и «заказом бестолковой зеленой власти», которая пытается «переписать историю в угоду Кремлю». Она считает, что доказательства против нее сфабрикованы и ждет оправдательный приговор. В противном случае, как она утверждает, ей может грозить пожизненное заключение.