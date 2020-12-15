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Дело Чорновил рассмотрит Печерский суд, ей вручили подозрение в убийстве во время Майдана (ФОТО, ВИДЕО)
Дело Чорновол рассмотрит Печерский суд, ей вручили подозрение в убийстве во время Майдана (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n147832-delo-chornovol-rassmotrit-pecherskiy-sud-ey-vruchili-podozrenie-v-ubiystve-vo-vremya-maydana-foto.htmlРакурс
Дело Татьяны Черновол рассмотрят в Печерском райсуде Киева. Об этом заявила сама экс-нардеп и активист Революции достоинства. 15 декабря Государственное бюро расследований вручило Чорновол подозрение в убийстве.
Следствие утверждает, что в феврале 2014 году она подожгла офис Партии регионов, в результате чего погиб охранник.
После допроса в ГБР Чорновол рассказала, что ей вручили обвинительный акт, следствие завершено и его дело передается в суд. По словам Чорновол, ее обвиняют «в мотивах массового убийства». Во время импровизированного митинга обвиняемая зачитала часть обвинительного акта.
18 февраля 2014 года около 12.00, находясь у дома № 10 по улице Липской города Киева во время совершения массовых беспорядков с целью незаконного насильственного захвата офиса «Партии регионов» Черновол договорилась с неустановленными в настоящее время следствием лицами, совершившими поджог указанного здания, где находилось около 50 человек для дальнейшего беспрепятственного проникновения в указанное помещение, — процитировала документ экс-нардеп.
Напомним, что 18 февраля погиб один из работников штаба ПР — Владимир Захаров, который отравился угарным газом.
Поддержать Чорновол пришло полсотни человек, среди которых нардепы «Европейской солидарности» Петр Порошенко, София Федина, Андрей Парубий и Владимир Вятрович.
Обвинения Чорновол считает «бредом» и «заказом бестолковой зеленой власти», которая пытается «переписать историю в угоду Кремлю». Она считает, что доказательства против нее сфабрикованы и ждет оправдательный приговор. В противном случае, как она утверждает, ей может грозить пожизненное заключение.
События подаются как массовые беспорядки, хотя это был вынужденный акт участников Майдана. Была попытка вытянуть карателей из Мариинского парка, чтобы они бросились освобождать офис Партии регионов. Назвать акт самозащиты массовыми акциями — это уже переписывать историю Украины, — заявила Чорновол.
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