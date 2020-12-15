Справу Чорновол розгляне Печерський суд, їй вручили підозру у вбивстві під час Майдану (ФОТО, ВІДЕО)

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Справу Тетяни Чорновол розглянуть у Печерському райсуді Києва. Про це заявила сама екс-нардеп та активіст Революції гідності. 15 грудня Державне бюро розслідувань вручило Чорновол підозру у вбивстві.

Слідство переконує, що у лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів, внаслідок чого загинув охоронець.

Після допиту у ДБР Чорновол розповіла, що їй вручили обвинувальний акт, слідство завершено і її справа передається до суду. За словами Чорновол, її звинувачують «у мотивах масового вбивства». Під час імпровізованого мітингу обвинувачена зачитала частину обвинувального акту.

18 лютого 2014 року близько 12.00, перебуваючи біля будинку № 10 по вулиці Липській міста Києва під час вчинення масових заворушень з метою незаконного насильницького захоплення офісу «Партії регіонів» Чорновол Тетяна Миколаївна домовилася з невстановленими на даний час слідством особами та вчинила підпал вказаної будівлі, де знаходилося близько 50 осіб для подальшого безперешкодного проникнення в зазначене приміщення, — зацитувала документ екс-нардеп.

Нагадаємо, що 18 лютого загинув один із працівників штабу ПР — Володимир Захаров, який отруївся чадним газом.

Підтримати Чорновол прийшло півсотні людей, серед яких нардепи «Європейської солідарності» Петро Порошенко, Софія Федина, Андрій Парубій і Володимир В’ятрович.

Звинувачення Чорновол вважає «маячнею» і «замовленням недолугої зеленої влади», яка намагається «переписати історію, щоб догодити Кремлю». Вона вважає, що докази проти неї сфабриковані і чекає виправдувальний вирок. В іншому випадку, як вона стверджує, їй може загрожувати довічне увʼязнення.