Суд вилучив у НАБУ експертизу у справі «ПриватБанку»

"Приватбанк". Фото: прес-служба банку

https://racurs.ua/ua/n147831-solom-yanskyy-sud-vyluchyv-u-nabu-ekspertyzu-u-spravi-pryvatbanku.html

Ракурс

Справа «Приватбанку» повільно розслідується через політичне втручання фігурантів. Останню з експертиз Мін’юсту, на підставі якої можуть бути висунуті підозри у справі про шахрайство і виведення грошей з «ПриватБанку», Солом’янський суд за клопотанням поліції вилучив у бюро.

Директор НАБУ Артем Ситник дізнався про такий «поворот» у справі з СМС-повідомлення. Про це він розповів в інтерв’ю для «Дзеркала тижня».

За його словами, велика частина можливих схем з виведення грошей з «ПриватБанку» відбувалася в приватному банку, і це були гроші вкладників. Тому спочатку прямої підслідності НАБУ в цій справі не було, тому на справу дивилися через призму процесу націоналізації «Привату» і дій працівників Національного банку.

Ситник додав, що після того, як генпрокурор Рябошапка проаналізував ступінь впливу колишніх бенефіціарів «ПриватБанку» на інші правоохоронні органи, що розслідують справи «Привату», було прийнято рішення зібрати всі епізоди воєдино і віддати в НАБУ.

Я переконаний, що саме цей крок екс-генпрокурора став причиною його звільнення. Хто ставив питання Рябошапки в парламенті? Депутати, які прямо пов’язані з Коломойським, — повідомив Ситник.

Зазначимо, що у справі «ПриватБанку» однією з найбільших проблем є експертиза. Оскільки у НАБУ немає своїх експертних установ, то детективи залишаються залежними від інших, насамперед державних структур. А вони підпорядковуються іншим правоохоронним органам та іншим органам влади.

Тому завжди є ризик як підкупу експерта, так і прямої команди зробити неправдивий висновок, — заявив директор НАБУ.



За словами директора НАБУ, на сьогодні є напрацьовані рішення, які вимагають узгодження прокурора. Зараз в цій справі однозначно грає свою роль відсутність керівника САП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, заявив, що Печерський районний суд Києва не мав права передавати справу щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ до Державного бюро розслідувань. Він зауважив, що таким чином суд втручається в повноваження генерального прокурора.