Ситник. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n147821-pidstav-dlya-peredachi-spravy-tatarova-ne-bulo-sytnyk.html

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Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заявив, що Печерський районний суд Києва не мав права передавати справу щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Він заявив, що таким чином суд втручається в повноваження генерального прокурора. Про це він розповів у інтервʼю для «Дзеркала тижня».

Ситник додав, що адвокат пішов до суду, і домігся забрати справу в НАБУ через нібито суперечку між НАБУ і ДБР. Але насправді ніякої суперечки між відомствами не було, а право вирішувати, хто буде вести розслідування, повинен генпрокурор, а не Печерський суд.

Директор НАБУ додав, що бюро підтримує позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка планує оскаржити це рішення Печерського райсуду.

Взагалі мені важко уявити, як після того, коли одному з учасників злочину вже обрано запобіжний захід, коли суд уже дав оцінку підозрі, де прописані всі три фігуранти справи, можна не предʼявити підозру Татарову, — сказав Ситник.

Наголосимо, що напередодні суд зобов’язав Венедіктову забрати у НАБУ справу Татарова. Це зробив скандальний суддя Сергій Вовк, задовольнивши позов адвоката. Натомість у САП пообіцяли подати апеляцію на це рішення до апеляційної палати антикорсуду.

Як відомо, у справі також підготували підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, проте напередодні її вручення Венедіктова змінила групу прокурорів у провадженні, і підозру не вручили. Раніше такий самий «фінт» печерський суддя Вовк зробив і у справі плівок Окружного адмінсуду Києва. Він зобов’язав Венедіктову забрати справу про злочинну організацію в ОАСК і спробу захоплення влади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олег Татаров, заступник очільника Офісу президента України, був науковим керівником Костянтина Дубоноса — експерта, якого підозрюють в корупційному фальшуванні експертизи для забудовника Максима Микитася. НАБУ вважає Татарова посередником у даванні хабаря екс-нардепом Микитасем Дубоносу.