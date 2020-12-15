Тетяні Чорновол вручають обвинувачення в умисному вбивстві

https://racurs.ua/ua/n147818-tetyani-chornovol-vruchaut-obvynuvachennya-v-umysnomu-vbyvstvi-translyaciya.html

Ракурс

Екс-нардепу Тетяні Чорновол 15 грудня вручають обвинувачення в умисному вбивстві.

У Києві на бульварі Лесі Українки біля регіонального офісу Держбюро розслідувань, яке проводить слідство, зібралися активісти та соратники Чорновол, політики і громадські діячі, які обурені переслідуванням однієї з активних учасниць Революції гідності.

Вручення обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде в суд.

Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом, — так прокоментувала справу сама Чорновол на сторінці у Фейсбук.

Вона вважає, що влада і силовики обрали ї, оскільки Чорновол займалася конфіскацією 1,5 млрд. дол. екс-президента Януковича (провадження в 2020 році почав його адвокат Олександр Бабіков, який очолив на той час ДБР — «Ракурс»), у 2019 році оприлюднила документи, що Зеленський «відкосив від повісток в армію».

Нагадаємо, підозра Чорновол оголошена навесні 2020 року слідчими Держбюро розслідувань. ДБР інкримінує Чорновол підпал та умисне убивство людини. Справа стосується підпалу офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року у дні розстрілів Небесної сотні на Майдані. Під час пожежі 18 лютого 2014 року загинув 66-річний співробітник офісу «Партії регіонів» Володимир Захаров, який отруївся випарами чадного газу.