Татьяне Чорновил вручают обвинение в умышленном убийстве

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Ракурс

Экс-нардепу Татьяне Чорновил 15 декабря вручают обвинение в преднамеренном убийстве.

В Киеве на бульваре Леси Украинский возле регионального офиса Госбюро расследований, которое проводит следствие, собрались активисты и соратники Чорновол, политики и общественные деятели, возмущенные преследованием одной из активных участниц Революции достоинства.

Вручение обвинения означает, что следствие завершено и дело идет в суд.

Против меня сфальсифицировали обвинение в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом, — так прокомментировала дело сама Чорновол на странице в Фейсбук.

Она считает, что власть и силовики выбрали ее, поскольку Чорновол занималась конфискацией 1,5 млрд долл. экс-президента Януковича (производство в 2020 году начал его адвокат Александр Бабиков, который возглавил в то время ГБР — «Ракурс»), а в 2019 году обнародовала документы о том, что президент Зеленский «откосил от повесток в армию».

Напомним, подозрение Чорновол объявлено ​​весной 2020 года следователями Госбюро расследований. ГБР инкриминирует Чорновол поджог и умышленное убийство человека. Дело касается поджога офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года в дни расстрелов Небесной сотни на Майдане. Во время пожара 18 февраля 2014 года погиб 66-летний сотрудник офиса «Партии регионов» Владимир Захаров, которій отравился парами угарного газа.