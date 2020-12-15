Во время протестов пострадало около 40 полицейских, фото: Reuters

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Ракурс

Правоохранители пострадали от газовых баллончиков, применявшихся участниками акции на Майдане Независимости в Киеве. Протестующие пытались установить военные палатки, возникла потасовка.

Один полицейский потерял сознание от удара по голове, еще около 40 правоохранителей получили химические ожоги глаз, сообщают в пресс-службе полиции Киева.

Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать законодательство.

Напомним, во вторник, 15 декабря в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, пришедших маршем с Площади Конституции до Майдана Независимости.

Из-за протестов закрыли на вход две центральные станции метро — «Площадь Независимости» и «Крещатик». Также патрульная полиция перекрыла движение транспорта на улице Крещатик.

Ранее «Ракурс» сообщал, что под стены парламента представители движения SaveФОП пришли требовать отменить запрет на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отменить введение кассовых аппаратов.