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Ракурс
Во время протестов пострадало около 40 полицейских, фото: Reuters

Протесты в Киеве — десятки полицейских получили химические ожоги (ФОТО, ВИДЕО)

15 дек 2020, 15:09
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Правоохранители пострадали от газовых баллончиков, применявшихся участниками акции на Майдане Независимости в Киеве. Протестующие пытались установить военные палатки, возникла потасовка.

Один полицейский потерял сознание от удара по голове, еще около 40 правоохранителей получили химические ожоги глаз, сообщают в пресс-службе полиции Киева.

Полицейские призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать законодательство.

Протесты в Киеве. Источник: Бабель

Напомним, во вторник, 15 декабря в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, пришедших маршем с Площади Конституции до Майдана Независимости.

Из-за протестов закрыли на вход две центральные станции метро — «Площадь Независимости» и «Крещатик». Также патрульная полиция перекрыла движение транспорта на улице Крещатик.

Протесты в Киеве. Источник: Бабель

Протести в Києві


Протесты в Киеве. Источник: Бабель

Ранее «Ракурс» сообщал, что под стены парламента представители движения SaveФОП пришли требовать отменить запрет на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отменить введение кассовых аппаратов.

Источник: Ракурс


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