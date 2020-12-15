Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Протесты перекрыли центр Киева, столица замерла в пробках

Протесты перекрыли центр Киева, столица замерла в пробках (ФОТО, КАРТА)

15 дек 2020, 09:59
999

Киев снова страдает из-за перекрытия движения в центре и многочисленных утренних пробок.

Во вторник, 15 декабря, под стенами парламента представители движения SaveФОП пришли требовать отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отмену ввода кассовых аппаратов.

Протесты перекрыли центр Киева, столица замерла в пробках

Лидер SaveФОП Сергей Доротич заявил, что критически относится к инициативе правительства по поводу выплат в размере 8 тыс. грн ФЛП на время локдауна. Протестующие требуют не компенсации или дотации, а права на труд.

Протесты перекрыли центр Киева, столица замерла в пробках

Утром протестующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной и пытаются блокировать подъезды к зданию правительства. У стен парламента уже дежурят сотни силовиков. По периметру здания усилен режим охраны.

Протесты перекрыли центр Киева, столица замерла в пробках

Центр Киева перекрыли ФЛП, столица замерла в пробках


В то же время утренние пробки традиционно остановили движение во многих районах столицы, в частности, вблизи Северного моста, улицы Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы.

Центр Киева перекрыли ФЛП, столица замерла в пробках

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров