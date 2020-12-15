Протесты перекрыли центр Киева, столица замерла в пробках

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Киев снова страдает из-за перекрытия движения в центре и многочисленных утренних пробок.

Во вторник, 15 декабря, под стенами парламента представители движения SaveФОП пришли требовать отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отмену ввода кассовых аппаратов.

Лидер SaveФОП Сергей Доротич заявил, что критически относится к инициативе правительства по поводу выплат в размере 8 тыс. грн ФЛП на время локдауна. Протестующие требуют не компенсации или дотации, а права на труд.

Утром протестующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной и пытаются блокировать подъезды к зданию правительства. У стен парламента уже дежурят сотни силовиков. По периметру здания усилен режим охраны.

В то же время утренние пробки традиционно остановили движение во многих районах столицы, в частности, вблизи Северного моста, улицы Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы.