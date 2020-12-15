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Ракурс
Центр Києва перекрили ФОПи, столиця завмерла у заторах

Центр Києва перекрили ФОПи, столиця завмерла у заторах (ФОТО, КАРТА)

15 гру 2020, 09:59
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Київ знову страждає від перекриття руху в середмісті та численних раннкових заторів. У вівторок, 15 грудня, під стінами парламенту представники руху SaveФОП вимагатимуть скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, а також скасування введення касових апаратів.

Лідер SaveФОП Сергій Доротич заявив, що критично ставиться до ініціативи уряду щодо виплат в розмірі 8 тис. грн ФОПам на час нокдауну. Протестувальники вимагають не компенсації чи дотації, а права на працю.

Уранці протестувальники перекрили рух автомобілів по вулиці Грушевського і Шовковичній і намагаються блокувати під’їзди до будівлі уряду. Біля стін парламенту вже чергують сотні силовиків. По периметру посилений режим охорони.

Центр Києва перекрили ФОПи, столиця завмерла у заторах

Затори у Києві, карта — Гугл


Водночас ранкові затори традиційно зупинили рух у багатьох районах столиці, зокрема, поблизу Північного мосту, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги.

Затори у Києві, карта — Гугл

Джерело: Ракурс


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