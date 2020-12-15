Хакери викрали дані про COVID-вакцину компанії Moderna. Фото: ekburg.tv

https://racurs.ua/ua/n147786-hakery-vykraly-dani-pro-covid-vakcynu-kompaniyi-moderna.html

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Європейське агентство з лікарських засобів стало жертвою кібератаки.

Невідомі хакери отримали деякі документи, повʼязані з переговорами компанії Moderna щодо її потенційної вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Раніше в «Модерні» заявили, що документи, які були надані європейському агентству, не містили жодної інформації, що ідентифікує окремих учасників дослідження. Про це повідомляє Reuters.

EMA планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини для її затвердження для використання в Європейському Союзі.

Нагадаємо, у грудні агентство, яке займається оцінкою ліків і вакцин для Євросоюзу, вже атакували хакери. Повідомлялося, що 9 грудня зловмисники отримали доступ до документів, повʼязаних із розробкою вакцини від коронавірусу компаніями Pfizer і BioNTech.