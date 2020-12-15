Хакеры похитили данные о COVID-вакцине компании Moderna. Фото: ekburg.tv

https://racurs.ua/n147786-hakery-pohitili-dannye-o-covid-vakcine-kompanii-moderna.html

Ракурс

Европейское агентство по лекарственным средствам стало жертвой кибератаки.

Неизвестные хакеры получили некоторые документы, связанные с переговорами компании Moderna относительно ее потенциальной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Ранее в «Модерне» заявили, что документы, которые были предоставлены европейскому агентству, не содержали никакой информации, которая идентифицирует отдельных участников исследования. Об этом сообщает Reuters.

EMA планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения для использования в Европейском Союзе.

Напомним, в декабре агентство, которое занимается оценкой лекарств и вакцин для Евросоюза, уже атаковали хакеры. Сообщалось, что 9 декабря злоумышленники получили доступ к документам, связанных с разработкой вакцины от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech.