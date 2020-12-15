По иску Портнова суд разрешил публиковать персональные данные журналистов. Фото: detector.media

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Апелляционный суд встал на сторону чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова, который опубликовал частные данные водителя «Схем» Бориса Мазура, который помогал журналисту Михаилу Ткачу готовить расследование о его связях во власти.

Служители Фемиды полностью отказали в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда Киева. Суд фактически разрешил Портнову не удалять из публичного доступа персональные данные членов команды «Схем»: паспортные данные, адрес проживания и номера автомобилей. Эту информацию он ранее обнародовал несмотря на то, что законодательство запрещает распространять персональные данные человека без его согласия. Также в силе остается и требование Портнова взыскать со «Схем» более 52 тыс. грн расходов на его адвокатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Схемы: коррупция в деталях».

Отмечается, что решение в пользу Портнова приняла коллегия судей в составе Максима Онищука, Виктории Шебуевой и Анны Крыжановской, которая была в этом деле судьей-докладчицей. Крыжановская во времена правления Януковича работала в Печерском райсуде столицы в одной судейской коллегии вместе с родной сестрой Портнова Еленой Исаевской.

Адвокат «Схем» Оксана Максименюк заявила, что суд таким решением создал опасную практику, из-за которой может быть распространена персональная информация любого лица. Защита планирует обжаловать решение Апелляционного суда в кассационном порядке.

Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов пытался блокировать Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.