За позовом Портнова суд дозволив публікувати персональні дані журналістів. Фото: detector.media

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Апеляційний суд став на бік чиновника часів Віктора Януковича Андрія Портнова, який опублікував приватні дані водія «Схем» Бориса Мазура, який допомагав журналісту Михайлу Ткачу готувати розслідування про його зв’язки у владі.

Служителі Феміди повністю відмовили в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду Києва. Суд фактично дозволив Портнову не видаляти з публічного доступу персональні дані членів команди «Схем»: паспортні дані, адресу проживання та номери автомобілів. Цю інформацію він раніше оприлюднив попри те, що законодавство забороняє поширювати персональні дані людини без її згоди. Також у силі залишається і вимога Портнова стягнути зі «Схем» понад 52 тис. грн витрат на його адвокатів. Про це повідомляє Telegram-канал «Схеми: корупція в деталях».

Зазначається, що рішення на користь Портнова ухвалила колегія суддів у складі Максима Оніщука, Вікторії Шебуєвої та Ганни Крижанівської, яка була в цій справі суддею-доповідачкою. Крижанівська за часи правління Януковича працювала в Печерському райсуді столиці в одній суддівській колегії разом з рідною сестрою Портнова Оленою Ісаєвською.

Адвокат «Схем» Оксана Максименюк заявила, що суд таким рішенням створив небезпечну практику, через яку може бути поширена персональна інформація будь-якої особи. Захист планує оскаржити рішення Апеляційного суду Києва в касаційному порядку.

Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов намагався блокувати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.