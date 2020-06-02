Плагіат у дисертації Портнова. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139135-portnov-namagaietsya-blokuvaly-agentstvo-iz-zabezpechennya-yakosti-osvity-cherez-vyyavlenyy-u-yogo.html

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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) скаржиться на спроби блокування його діяльності після того, як були опубліковані дані про академічний плагіат у докторській дисертації юриста, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Також НАЗЯВО виявило плагіат у науковій праці декана юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Івана Гриценка.

Діяльність агентства намагаються заблокувати одразу декілька осіб. Один із позовів був поданий Сергієм Бондарчуком, який вважає, що перше засідання НАЗЯВО було проведено з порушеннями, зокрема, він ставить під сумнів законність обрання голови агентства та його заступників. Про це йдеться у заяві НАЗЯВО, яка опублікована на сайті агентства.

Зазначається, що у 2017 році Бондарчук самочинно призначив себе в.о. керівника секретаріату НАЗЯВО. Водночас саме Національне агентство почало працювати лише у 2019 році.

Ще з 2016 року Бондарчук неодноразово звинувачувався у плагіюванні до 80% тексту дисертації. Національне агентство розглядає цей позов як юридично нікчемний і усвідомлює, що його метою є штучне створення ускладнень в роботі Агентства та використання цієї теми в медіапросторі, — зазначається у заяві.

Водночас ЗМІ повідомляють, що нещодавно Окружний адміністративний суд міста Києва без жодного судового засідання задовольнив позов Сергія Бондарчука. У НАЗЯВО обурені цим рішенням і будуть його оскаржувати.

Також на Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти скаржились деякі особи, в наукових працях котрих був знайдений плагіат. Зокрема, як йдеться у заяві, нещодавно Володимир Мішалов, Андрій Портнов та Іван Гриценко висловили свою незгоду з рішеннями агентства щодо знайденого плагіату в їхніх наукових працях.

Нагадаємо, Портнов повернувся до України з Австрії у травні 2019 року після перемоги на виборах Володимира Зеленського. За межами нашої держави він перебував із часів втечі екс-президента Віктора Януковича.

До цього — з 2005 по 2010 роки — Портнов керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З квітня 2010 року до кінця лютого 2014 року він був керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України та заступником глави АПУ. Взимку 2014 року виїхав з України. Спочатку жив у Росії, а згодом переїхав до Відня.