Замінування мосту Метро у Києві: затриманому повідомили про підозру, фото — Фейсбук Н.Максимець

https://racurs.ua/ua/n139134-hotiv-pryvernuty-uvagu-do-svogo-jyttya-mineru-mosta-metro-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Замінування мосту Метро у Києві, яке сталося 1 червня, розслідує прокуратура столиці та Нацполіція.

32-річному мінеру повідомили про підозру у неправдивому повідомленні про мінування.

Запобіжний захід порушнику можуть обрати завтра, повідомила у Фейсбук прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Мешканця Київщини підозрюють за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Максимець розповіла, що чоловік вирішив здійснити фіктивний «теракт», щоб привернути увагу до проблем в його житті, а справжньої зброї чи вибухівки у нього не виявили.

Запобіжний захід затриманому обиратимуть у Дніпровському районному суді Києва. Прокуратура буде клопотати про арешт. Це клопотання правоохоронці мають намір внести 3 червня.

Нагадаємо, що мінер столичного мосту Метро не висував якихось конкретних вимог, були лише «незв'язні речі». Чоловік перебував у дуже збудженому стані.