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Ракурс
Замінування мосту Метро у Києві: затриманому повідомили про підозру, фото — Фейсбук Н.Максимець

Хотів привернути увагу до свого життя: мінеру моста Метро повідомили про підозру

2 чер 2020, 13:44
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Замінування мосту Метро у Києві, яке сталося 1 червня, розслідує прокуратура столиці та Нацполіція.

32-річному мінеру повідомили про підозру у неправдивому повідомленні про мінування.

Запобіжний захід порушнику можуть обрати завтра, повідомила у Фейсбук прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Мешканця Київщини підозрюють за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Максимець розповіла, що чоловік вирішив здійснити фіктивний «теракт», щоб привернути увагу до проблем в його житті, а справжньої зброї чи вибухівки у нього не виявили.



Запобіжний захід затриманому обиратимуть у Дніпровському районному суді Києва. Прокуратура буде клопотати про арешт. Це клопотання правоохоронці мають намір внести 3 червня.

Нагадаємо, що мінер столичного мосту Метро не висував якихось конкретних вимог, були лише «незв'язні речі». Чоловік перебував у дуже збудженому стані.

Джерело: Ракурс


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