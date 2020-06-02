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Хотел привлечь внимание к своей жизни: «минеру» моста Метро сообщили о подозрении, фото — Фейсбук Н.Максимец
Хотел привлечь внимание к своей жизни: «минеру» моста Метро сообщили о подозренииhttps://racurs.ua/n139134-hotel-privlech-vnimanie-k-svoey-jizni-mineru-mosta-metro-soobschili-o-podozrenii.htmlРакурс
Минирование моста Метро в Киеве, которое произошло 1 июня, расследует прокуратура столицы и Нацполиция. Сегодня 32-летнему минеру сообщили о подозрении в ложном сообщении о минировании.
Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра, сообщила в Фейсбук пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Жителя Киевщины подозревают по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) КК Украины.
Максимец сообщила, что мужчина решил осуществить фиктивный «теракт», чтобы привлечь внимание к проблемам в его жизни, а настоящего оружия или взрывчатки у него не нашли.
Меру пресечения задержанному будут избирать в Днепровском районном суде Киева. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте. Это ходатайство правоохранители намерены внести 3 июня.
Напомним, что минер столичного моста Метро не предъявлял каких-то конкретных требований, были лишь «несвязные вещи». Мужчина находился в очень возбужденном состоянии.