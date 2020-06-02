Хотел привлечь внимание к своей жизни: «минеру» моста Метро сообщили о подозрении, фото — Фейсбук Н.Максимец

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Ракурс

Минирование моста Метро в Киеве, которое произошло 1 июня, расследует прокуратура столицы и Нацполиция. Сегодня 32-летнему минеру сообщили о подозрении в ложном сообщении о минировании.

Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра, сообщила в Фейсбук пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Жителя Киевщины подозревают по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) КК Украины.

Максимец сообщила, что мужчина решил осуществить фиктивный «теракт», чтобы привлечь внимание к проблемам в его жизни, а настоящего оружия или взрывчатки у него не нашли.

Меру пресечения задержанному будут избирать в Днепровском районном суде Киева. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте. Это ходатайство правоохранители намерены внести 3 июня.

Напомним, что минер столичного моста Метро не предъявлял каких-то конкретных требований, были лишь «несвязные вещи». Мужчина находился в очень возбужденном состоянии.