Плагиат в диссертации Портнова. Фото: rada.gov.ua

https://racurs.ua/n139135-portnov-pytaetsya-pytaetsya-blokirovat-agentstvo-po-obespecheniu-kachestva-obrazovaniya-iz-za.html

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Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) жалуется на попытки блокирования его деятельности после того, как были опубликованы данные об академическом плагиате в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Также НАОКВО выявило плагиат в научной работе декана юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ивана Гриценко.

Деятельность агентства пытаются заблокировать сразу несколько человек. Один из исков был подан Сергеем Бондарчуком, который считает, что первое заседание НАОКВО было проведено с нарушениями, в частности, он ставит под сомнение законность избрания главы агентства и его заместителей. Об этом говорится в заявлении НАОКВО, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что в 2017 году Бондарчук самовольно назначил себя и.о. руководителя секретариата НАОКВО. В то же время само Национальное агентство начало работать только в 2019 году.

Еще с 2016 года Бондарчук неоднократно обвинялся в плагиате до 80% текста диссертации. Национальное агентство рассматривает этот иск как юридически ничтожный и осознает, что его целью является искусственное создание осложнений в работе агентства и использования этой темы в медиапространстве, — отмечается в заявлении.

В то же время СМИ сообщают, что недавно Окружной административный суд города Киева без всякого судебного заседания удовлетворил иск Сергея Бондарчука. В НАОКВО возмущены этим решением и будут его обжаловать.

Также на Нацагентство по обеспечению качества высшего образования жаловались некоторые лица, в научных работах которых был найден плагиат. В частности, как говорится в заявлении, недавно Владимир Мышелов, Андрей Портнов и Иван Гриценко выразили свое несогласие с решениями агентства относительно найденного плагиата в их научных трудах.

Напомним, Портнов вернулся в Украину из Австрии в мае 2019 после победы на выборах Владимира Зеленского. За пределами нашего государства он находился со времен бегства экс-президента Виктора Януковича.

До этого — с 2005 по 2010 годы — Портнов руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко. С апреля 2010 года до конца февраля 2014 он был руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины и заместителем главы АПУ. Зимой 2014 выехал из Украины. Сначала жил в России, а затем переехал в Вену.