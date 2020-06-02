Особенности полупрофессиональных бензопил. Обзор моделей от Dnipro-M

Обзор полупрофессиональных бензопил Dnipro-M

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Полупрофессиональные пилы Dnipro-M подходят для выполнения задач разной сложности.

Бензопилы полупрофессионального класса — идеальный вариант для тех, кто использует инструмент в ремонте или строительстве. Они также подходят для садовых работ — заготовки дров, обрезки веток и спила деревьев. Мощность такого инструмента составляет в среднем от 2 до 3 кВт, а вес колеблется в пределах от 5 до 6 кг. На самом деле, полупрофессиональной пилой можно даже валить лес, однако не следует забывать, что использовать ее целыми днями нельзя — не выдержит двигатель. Купить бензопилу в Украине можно на сайте Dnipro-M — украинского бренда электроинструмента, строительного и садово-паркового оборудования.

Оптимальные варианты использования — работа в саду или парке, ремонтные работы, строительство. Бензопилы очень полезны при настиле полов, возведении кровельного каркаса, создании деревянных заготовок.

Как выбрать полупрофессиональную бензопилу?

Обязательно узнайте о гарантийном сроке и наличии в вашем регионе сервисных центров бренда, чью пилу решили купить. Если гарантийный срок составляет менее 2 лет, рассчитывать на особое качество не стоит.

Узнайте о наличии дополнительных функций и систем, повышающих комфорт и безопасность при работе с бензопилой. Среди них можно отметить следующие:

система подкачки топлива;

возможность быстрого старта двигателя;

защита от вибрации;

функция бесключевой натяжки цепи;

защита от обратного удара (стопор цепи);

функция плавного пуска.

Обзор полупрофессиональных бензопил Dnipro-M

CS-42

Бензопила мощностью 2,2 кВт и весом 5 кг. Она оснащена карбюратором от японского производителя, свечами зажигания Champion, шиной и цепью ТМ «Oregon». Длина цепи составляет 40 см, она способна двигаться со скоростью до 22,86 м в секунду (3200 об/мин на холостом ходу).

Пила обладает всеми функциями защиты и повышения комфорта: праймером, функцией легкого старта, автоматическим смазыванием цепи, антивибрационной ручкой, системой автоматической остановки цепи при обратном ударе. Двигатель способен долгое время работать, поддерживая стабильную мощность. Система потребления топлива создана так, чтобы снизить количество вредных выбросов в атмосферу и оптимизировать потребление топлива.

CS-54

Мощность бензопилы составляет 2,6 кВт. Топливная система японского производителя гарантирует работу без перебоев, а также снижает расход топлива. Цепь длиной 45 см способна разгоняться до 23,1 м в секунду (3200 об/мин на холостом ходу).

Пилой очень удобно управлять благодаря рукояткам, оптимально расположенным на инструменте. Они обеспечивают естественный хват. Качественная антивибрационная система снижает уровень усталости оператора при длительной работе. Наличие праймера позволяет быстро запустить даже холодный двигатель. В пилу встроен тормоз цепи, который мгновенно останавливает ее при нажатии на защитную рукоять. Она способна работать даже при минусовых температурах благодаря подогреву карбюратора.