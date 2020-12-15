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Коронавірус в Україні. Фото:

Рекордна кількість українців одужала від коронавірусу за добу (ІНФОГРАФІКА)

15 гру 2020, 08:44
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Коронавірус продовжує вкладати українців на лікарняні ліжка, але й велика кількість пацієнтів успішно переносять хворобу.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. До лікарень 14 грудня потрапили 1 тис. 479 осіб, а померли 233 пацієнти. Одужати змогли 16 тис. 150 хворих — це новий рекорд. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 тис. 559 хворих. Про це 15 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За словами глави МОЗ, за початку пандемії в Україні захворіли 909 тис. 82 українці, але одужати вже змогли 522 тис. 868 осіб. Коронавірус забрав життя 15 тис. 480 хворих.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 93 тис. 302 випадки;
  • Вінницька область — 19 тис. 977 випадків;
  • Волинська область — 28 тис. 527 випадків;
  • Дніпропетровська область — 49 тис. 961 випадок;
  • Донецька область — 30 тис. 62 випадки;
  • Житомирська область — 34 тис. 511 випадків;
  • Закарпатська область — 26 тис. 281 випадок;
  • Запорізька область — 43 тис. 34 випадки;
  • Івано-Франківська область — 40 тис. 875 випадків;
  • Київська область — 49 тис. 335 випадків;
  • Кіровоградська область — 7 тис. 273 випадки;
  • Луганська область — 7 тис. 987 випадків;
  • Львівська область — 54 тис. 233 випадки;
  • Миколаївська область — 24 тис. 404 випадки;
  • Одеська область — 59 тис. 113 випадків;
  • Полтавська область — 30 тис. 25 випадків;
  • Рівненська область — 36 тис. 599 випадків;
  • Сумська область — 36 тис. 98 випадків;
  • Тернопільська область — 31 тис. 374 випадки;
  • Харківська область — 62 тис. 708 випадків;
  • Херсонська область — 14 тис. 346 випадків;
  • Хмельницька область — 34 тис. 919 випадків;
  • Черкаська область — 32 тис. 272 випадки;
  • Чернівецька область — 37 тис. 80 випадків;
  • Чернігівська область — 24 тис. 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Рекордна кількість українців одужала від коронавірусу за добу. Інфографіка: Максим Степанов у Facebook

Нагадаємо, 13 грудня в Україні зафіксували 6 тис. 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Джерело: Ракурс


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