Рекордна кількість українців одужала від коронавірусу за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147783-rekordna-kilkist-ukrayinciv-odujala-vid-koronavirusu-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус продовжує вкладати українців на лікарняні ліжка, але й велика кількість пацієнтів успішно переносять хворобу.
За минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. До лікарень 14 грудня потрапили 1 тис. 479 осіб, а померли 233 пацієнти. Одужати змогли 16 тис. 150 хворих — це новий рекорд. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 тис. 559 хворих. Про це 15 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
За словами глави МОЗ, за початку пандемії в Україні захворіли 909 тис. 82 українці, але одужати вже змогли 522 тис. 868 осіб. Коронавірус забрав життя 15 тис. 480 хворих.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 93 тис. 302 випадки;
- Вінницька область — 19 тис. 977 випадків;
- Волинська область — 28 тис. 527 випадків;
- Дніпропетровська область — 49 тис. 961 випадок;
- Донецька область — 30 тис. 62 випадки;
- Житомирська область — 34 тис. 511 випадків;
- Закарпатська область — 26 тис. 281 випадок;
- Запорізька область — 43 тис. 34 випадки;
- Івано-Франківська область — 40 тис. 875 випадків;
- Київська область — 49 тис. 335 випадків;
- Кіровоградська область — 7 тис. 273 випадки;
- Луганська область — 7 тис. 987 випадків;
- Львівська область — 54 тис. 233 випадки;
- Миколаївська область — 24 тис. 404 випадки;
- Одеська область — 59 тис. 113 випадків;
- Полтавська область — 30 тис. 25 випадків;
- Рівненська область — 36 тис. 599 випадків;
- Сумська область — 36 тис. 98 випадків;
- Тернопільська область — 31 тис. 374 випадки;
- Харківська область — 62 тис. 708 випадків;
- Херсонська область — 14 тис. 346 випадків;
- Хмельницька область — 34 тис. 919 випадків;
- Черкаська область — 32 тис. 272 випадки;
- Чернівецька область — 37 тис. 80 випадків;
- Чернігівська область — 24 тис. 786 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 13 грудня в Україні зафіксували 6 тис. 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.