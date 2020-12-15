Коронавірус в Україні. Фото:

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Коронавірус продовжує вкладати українців на лікарняні ліжка, але й велика кількість пацієнтів успішно переносять хворобу.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. До лікарень 14 грудня потрапили 1 тис. 479 осіб, а померли 233 пацієнти. Одужати змогли 16 тис. 150 хворих — це новий рекорд. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 тис. 559 хворих. Про це 15 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За словами глави МОЗ, за початку пандемії в Україні захворіли 909 тис. 82 українці, але одужати вже змогли 522 тис. 868 осіб. Коронавірус забрав життя 15 тис. 480 хворих.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 93 тис. 302 випадки;

Вінницька область — 19 тис. 977 випадків;

Волинська область — 28 тис. 527 випадків;

Дніпропетровська область — 49 тис. 961 випадок;

Донецька область — 30 тис. 62 випадки;

Житомирська область — 34 тис. 511 випадків;

Закарпатська область — 26 тис. 281 випадок;

Запорізька область — 43 тис. 34 випадки;

Івано-Франківська область — 40 тис. 875 випадків;

Київська область — 49 тис. 335 випадків;

Кіровоградська область — 7 тис. 273 випадки;

Луганська область — 7 тис. 987 випадків;

Львівська область — 54 тис. 233 випадки;

Миколаївська область — 24 тис. 404 випадки;

Одеська область — 59 тис. 113 випадків;

Полтавська область — 30 тис. 25 випадків;

Рівненська область — 36 тис. 599 випадків;

Сумська область — 36 тис. 98 випадків;

Тернопільська область — 31 тис. 374 випадки;

Харківська область — 62 тис. 708 випадків;

Херсонська область — 14 тис. 346 випадків;

Хмельницька область — 34 тис. 919 випадків;

Черкаська область — 32 тис. 272 випадки;

Чернівецька область — 37 тис. 80 випадків;

Чернігівська область — 24 тис. 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні зафіксували 6 тис. 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.