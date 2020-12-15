Коронавирус в Украине. Фото:

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Коронавирус продолжает вкладывать украинцев на больничные койки, но и большое количество пациентов успешно переносят болезнь.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 тыс. 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. В больницы 14 декабря попали 1 тыс. 479 человек, а умерли 233 пациента. Выздороветь смогли 16 тыс. 150 больных — это новый рекорд. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 тыс. 559 больных. Об этом 15 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По словам главы Минздрава, при начале пандемии в Украине заболели 909 тыс. 82 украинца, но выздороветь уже смогли 522 тыс. 868 человек. Коронавирус унес жизни 15 тыс. 480 больных.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 93 тыс. 302 случая;

Винницкая область — 19 тыс. 977 случаев;

Волынская область —28 тыс. 527 случаев;

Днепропетровская область — 49 тыс. 961 случай;

Донецкая область —30 тыс. 62 случая;

Житомирская область — 34 тыс. 511 случаев;

Закарпатская область — 26 тыс. 281 случай;

Запорожская область —43 тыс. 34 случая;

Ивано-Франковская область —40 тыс. 875 случаев;

Киевская область — 49 тыс. 335 случаев;

Кировоградская область —7 тыс. 273 случая;

Луганская область —7 тыс. 987 случаев;

Львовская область —54 тыс. 233 случая;

Николаевская область — 24 тыс. 404 случая;

Одесская область —59 тыс. 113 случаев;

Полтавская область — 30 тыс. 25 случаев;

Ровенская область — 36 тыс. 599 случаев;

Сумская область — 36 тыс. 98 случаев;

Тернопольская область — 31 тыс. 374 случая;

Харьковская область — 62 тыс. 708 случаев;

Херсонская область —14 тыс. 346 случаев;

Хмельницкая область —34 тыс. 919 случаев;

Черкасская область — 32 тыс. 272 случая;

Черновицкая область — 37 тыс. 80 случаев;

Черниговская область — 24 тыс. 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 декабря в Украине был зафиксирован 6 тыс. 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.