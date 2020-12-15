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Коронавирус в Украине. Фото:

Рекордное количество украинцев выздоровело от коронавируса за сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 дек 2020, 08:44
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Коронавирус продолжает вкладывать украинцев на больничные койки, но и большое количество пациентов успешно переносят болезнь.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 тыс. 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. В больницы 14 декабря попали 1 тыс. 479 человек, а умерли 233 пациента. Выздороветь смогли 16 тыс. 150 больных — это новый рекорд. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 тыс. 559 больных. Об этом 15 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По словам главы Минздрава, при начале пандемии в Украине заболели 909 тыс. 82 украинца, но выздороветь уже смогли 522 тыс. 868 человек. Коронавирус унес жизни 15 тыс. 480 больных.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 93 тыс. 302 случая;
  • Винницкая область — 19 тыс. 977 случаев;
  • Волынская область —28 тыс. 527 случаев;
  • Днепропетровская область — 49 тыс. 961 случай;
  • Донецкая область —30 тыс. 62 случая;
  • Житомирская область — 34 тыс. 511 случаев;
  • Закарпатская область — 26 тыс. 281 случай;
  • Запорожская область —43 тыс. 34 случая;
  • Ивано-Франковская область —40 тыс. 875 случаев;
  • Киевская область — 49 тыс. 335 случаев;
  • Кировоградская область —7 тыс. 273 случая;
  • Луганская область —7 тыс. 987 случаев;
  • Львовская область —54 тыс. 233 случая;
  • Николаевская область — 24 тыс. 404 случая;
  • Одесская область —59 тыс. 113 случаев;
  • Полтавская область — 30 тыс. 25 случаев;
  • Ровенская область — 36 тыс. 599 случаев;
  • Сумская область — 36 тыс. 98 случаев;
  • Тернопольская область — 31 тыс. 374 случая;
  • Харьковская область — 62 тыс. 708 случаев;
  • Херсонская область —14 тыс. 346 случаев;
  • Хмельницкая область —34 тыс. 919 случаев;
  • Черкасская область — 32 тыс. 272 случая;
  • Черновицкая область — 37 тыс. 80 случаев;
  • Черниговская область — 24 тыс. 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Рекордное количество украинцев выздоровело от коронавируса за сутки. Инфографика: Максим Степанов у Facebook

Напомним, 13 декабря в Украине был зафиксирован 6 тыс. 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Источник: Ракурс


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