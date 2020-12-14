Коронавирус в Украине — количество новых случаев значительно уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147723-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-znachitelno-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться среди населения, однако официальные данные в последние дни фиксируют уменьшение количества новых случаев этого заболевания.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в социальной сети Фейсбук.
За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине зафиксирован 6 тыс. 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 355 детей и 215 медработников, — отметил Степанов.
За сутки провели 25 тыс. 582 тестирование на коронавирус.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 605 случаев;
- Одесской области — 584 случая;
- Киевской области — 521 случай;
- Днепропетровской области — 461 случай;
- Запорожской области — 440 случаев.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 895 человек, выздоровели — 5 тыс. 154 человека.
За сутки зафиксировали 93 летальных исхода, связанных с коронавирусом.
В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 378,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии COVID-19.
За все время эпидемии в Украине:
- заболели более 900 тыс. человек;
- выздоровели более 506 тыс. пациентов;
- умерли 15 тыс. 247 больных.
Напомним, по результатам 12 декабря в Украине были зафиксированы 9 тыс. 176 новых случаев коронавируса.