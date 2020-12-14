В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Незалежний громадський портал»

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться среди населения, однако официальные данные в последние дни фиксируют уменьшение количества новых случаев этого заболевания.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в социальной сети Фейсбук.

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине зафиксирован 6 тыс. 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 355 детей и 215 медработников, — отметил Степанов.

За сутки провели 25 тыс. 582 тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 605 случаев;

Одесской области — 584 случая;

Киевской области — 521 случай;

Днепропетровской области — 461 случай;

Запорожской области — 440 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 895 человек, выздоровели — 5 тыс. 154 человека.

За сутки зафиксировали 93 летальных исхода, связанных с коронавирусом.

В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 378,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии COVID-19.

За все время эпидемии в Украине:

заболели более 900 тыс. человек;

выздоровели более 506 тыс. пациентов;

умерли 15 тыс. 247 больных.

Напомним, по результатам 12 декабря в Украине были зафиксированы 9 тыс. 176 новых случаев коронавируса.