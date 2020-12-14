Коронавірус в Україні — кількість нових випадків значно зменшилася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147723-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-znachno-zmenshylasya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися серед населення, проте офіційні дані в останні дні фіксують зменшення кількості нових випадків цього захворювання.
Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров’я Максимом Степановим на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За минулу добу, 13 грудня, в Україні зафіксовано 6 тис. 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників, — зазначив Степанов.
За добу було здійснено 25 тис. 582 тестування на коронавірус.
Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 виявили в таких регіонах України:
- Києві — 605 випадків;
- Одеській області — 584 випадки;
- Київській області — 521 випадок;
- Дніпропетровській області — 461 випадок;
- Запорізькій області — 440 випадків.
Госпіталізували за добу 1 тис. 895 осіб, одужали — 5 тис. 154 особи.
За добу зафіксовано 93 летальні випадки, пов’язані з коронавірусом.
Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 378,7 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіли понад 900 тис. осіб;
- одужали понад 506 тис. пацієнтів;
- померли 15 тис. 247 хворих.
Нагадаємо, за результатами 12 грудня в Україні було зафіксовано 9 тис. 176 нових випадків коронавірусу.