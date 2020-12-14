В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Незалежний громадський портал»

https://racurs.ua/ua/n147723-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-znachno-zmenshylasya-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися серед населення, проте офіційні дані в останні дні фіксують зменшення кількості нових випадків цього захворювання.

Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров’я Максимом Степановим на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За минулу добу, 13 грудня, в Україні зафіксовано 6 тис. 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників, — зазначив Степанов.

За добу було здійснено 25 тис. 582 тестування на коронавірус.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 виявили в таких регіонах України:

Києві — 605 випадків;

Одеській області — 584 випадки;

Київській області — 521 випадок;

Дніпропетровській області — 461 випадок;

Запорізькій області — 440 випадків.

Госпіталізували за добу 1 тис. 895 осіб, одужали — 5 тис. 154 особи.

За добу зафіксовано 93 летальні випадки, пов’язані з коронавірусом.

Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 378,7 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.

За весь час епідемії в Україні:

захворіли понад 900 тис. осіб;

одужали понад 506 тис. пацієнтів;

померли 15 тис. 247 хворих.

Нагадаємо, за результатами 12 грудня в Україні було зафіксовано 9 тис. 176 нових випадків коронавірусу.