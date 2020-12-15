Байден получил необходимое количество голосов выборщиков. Фото: vedomosti.ru

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Ракурс

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах американского президента.

За Байдена отдали 302 голоса выборщиков: он получил 55 голосов в штате Калифорния. А для победы в президентской гонке достаточно получить 270 голосов. Его соперник Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы президента США.

Победитель выборов президента назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США «понятной победой» над нынешним президентом Дональдом Трампом. Байден напомнил, что в 2016 году Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс получили 306 голосов и тогда Трамп назвал это большой победой.

По его собственным меркам, эти цифры представляли собой понятную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас, — цитирует Байдена CNN.



Также стало известно, что Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.

Ранее сообщалось, что резолюцию о победе Джо Байдена в выборах президента США заблокировали представители Республиканской партии в комитетах по инаугурации главы государства в Конгрессе.