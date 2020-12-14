Харьковский папа. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n147781-zvezdoy-socsetey-stal-harkovskiy-otec-na-konkah-kureznoe-video.html

Ракурс

Харьковский отец на коньках поразил соцсети, прогуливаясь с ребенком в коляске возле собственного дома. Из-за гололеда на дорогах, он не растерялся, и надел на прогулку с ребенком коньки.

Видео с участием креативного папы мгновенно распространилось в соцсетях. Об этом сообщает Telegram канал Харьков 1654.

Отмечается, что папа, который, несмотря на гололед решил прогуляться с ребенком, оказался профессиональным хоккеистом. Некоторые горожане в комментариях назвали отца «папой недели». Но в основном горожане возмущены, что тротуары совсем не посыпаны, люди публикуют фото и видео «бесплатных катков», не стесняясь в выражениях.

Сейчас гололед в Харькове усиливается. Отметим, что в Киеве за выходные травмировались 1 тыс. 369 человек из-за гололеда, которая образовалась на дорогах и тротуарах города. В частности, 12−13 декабря три человека пострадали из-за переохлаждения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове улице покрылись слоем льда из-за непогоды. Ходить по льду пешеходам довольно неудобно, но некоторые используют эту ситуацию для развлечения. Так, некоторые местные жители одевают коньки и катаются на тротуарах. Очевидцы сняли соответствующее видео в центре города и на Харьковском жилом массиве «Алексеевка».