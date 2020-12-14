Погода в Украине. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n147760-gololed-i-tuman-pogoda-v-ukraine-na-15-dekabrya-karta.html

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Погода в Украине 15 декабря будет облачной, лишь в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается снег с дождем в течение суток.

В этих же областях прогнозируется гололед, а на дорогах гололедица. В западных регионах ночью и утром возможен туман. Водителям стоит быть внимательными, поскольку видимость составит 200−500 м. Ветер прогнозируют северо-восточный и восточный 3−8 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 5° тепла до 2° мороза, а днем ожидается от 7° тепла до 2° мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 декабря ожидается бесснежная, но холодная. Ночью и днем температура воздуха прогнозируется от 1° мороза до 1° тепла по Цельсию.

Погода в Харькове во вторник будет тоже морозной, также обещают ледяной дождь. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой минус, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Погода Одессе в ближайшие сутки ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется 0−2° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет облачной, но осадков не обещают. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем от 1° мороза до 2−4° тепла.

Погодные условия в Карпатах 15 декабря ожидаются с дождем. Температурные показатели следующие — ночью от 2 мороза до 1° тепла, а днем — 2−5° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Киеве за выходные травмировалось 1 тыс. 369 человек из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города.