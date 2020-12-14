Погода в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n147760-ojeledycya-ta-tuman-pogoda-v-ukrayini-na-15-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 15 грудня буде хмарною, лише в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується сніг із дощем впродовж доби.

У цих же ж областях прогнозується ожеледь, а на дорогах ожеледиця. У західних регіонах вночі та вранці можливий туман. Водіям варто бути уважними, оскільки видимість складе 200−500 м. Вітер прогнозують північно-західний та східний 3−8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 5° тепла до 2° морозу, а вдень очікується від 7° тепла до 2° морозу. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 15 грудня очікується безсніжна, але холодна. Вночі та вдень температура повітря прогнозується від 1° морозу до 1° тепла за Цельсієм.

Погода в Харкові у вівторок буде теж морозною, також обіцяють крижаний дощ. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° із позначкою мінус, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Погода Одесі найближчої доби очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі прогнозується 0−2° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде хмарною, але опадів не обіцяють. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень від 1° морозу до 2−4° тепла.

Погодні умови в Карпатах 15 грудня очікуються з дощем. Температурні показники наступні — вночі від 2 морозу до 1° тепла, а вдень — 2−5° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у Києві за вихідні травмувалося 1 тис. 369 осіб через ожеледицю, яка утворилася на дорогах та тротуарах міста.