У Києві через ожеледицю травмувалися понад 1,3 тис. людей – фото kyiv.24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n147740-cherez-ojeledycu-v-kyievi-ponad-1300-travmovanyh-video.html

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У Києві за вихідні травмувалося 1 тис. 369 осіб через ожеледицю, яка утворилася на дорогах та тротуарах міста.

Зокрема, 12−13 грудня троє людей постраждали через переохолодження. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська, передає Укрінформ.

12 грудня від ожеледиці травмувалося 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження — 2. 13 грудня — ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження —1, — розповіла вона.



Раніше «Ракурс» повідомляв, що затори скували Київ уранці першого дня робочого тижня. 14 грудня рух значно ускладнено ще й через ожеледь і туман.