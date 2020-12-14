В Киеве из-за гололеда травмировались более 1,3 тыс. человек – фото kyiv.24tv.ua

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Ракурс

В Киеве за выходные травмировались 1 тыс. 369 человек из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города.

В частности 12−13 декабря, трое людей пострадали из-за переохлаждения. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Укринформ.

12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение — 2. 13 декабря — гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение — 1, — рассказала она.



Ранее «Ракурс» сообщал, что пробки сковали Киев утром первого дня рабочей недели. 14 декабря движение значительно затруднено еще и из-за гололеда и тумана.