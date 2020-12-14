Не скупать товары на случай Brexit без сделки с ЕС призвали британцев — новости мира

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Лондон и Брюссель договорились продолжить торговые переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit). В совместном заявлении британский премьер Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что «на данном этапе стороны обязаны сделать все возможное для заключения соглашения».

Британские переговорщики остаются в Брюсселе для продолжения дискуссий как минимум до вторника. Вместе с тем, вчера власти Британии призвали граждан не скупать товары на случай жесткого Brexit — выхода из ЕС без торговой сделки.

На данный момент вероятность выхода Великобритании из Евросоюза без торговой сделки оценивается Лондоном в 80%. Британский премьер Джонсон уверяет британцев в том, что при любом исходе «Соединенное Королевство прекрасно справится с этим», торговые организации готовятся к непредвиденным обстоятельствам, а люди начинают серьезно переживать.

Торговые организации делают все возможное, чтобы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам: увеличивают запасы консервов, туалетной бумаги и прочих продуктов длительного хранения, чтобы был существенный запас необходимых товаров… Несмотря на то, что никакая подготовка торговых организаций не может полностью предотвратить проблемы, у жителей нет необходимости покупать больше продовольственных продуктов, чем обычно, — сообщила исполнительный директор британского консорциума ритейлеров BRC Хелен Дикинсон.

По ее словам, «очень сложно быть готовым» к выходу Великобритании из ЕС, поскольку никто до конца не знает, в каких именно сферах деятельности страну ждут изменения.

Напомним, ранее сообщалось, что жесткий Brexit без соглашения с ЕС предусматривает переход Лондона и Брюсселя на торговлю на условиях Всемирной торговой организации, то есть с тарифами и квотами. Средний тариф ЕС на импорт зерна, овощей и фруктов из стран, с которыми у союза нет договоров о свободной торговле — 11,1%, на мясо — 15,7%, а на молочные продукты — 35,4%. Автомобильная промышленность Британии может попасть под 10% пошлины, что составит около 5,7 млрд евро в год.

Главная составляющая экономики Британии — это индустрия услуг, в том числе финансовых. Лондонскому финансовому хабу потребуется разрешение Европейской комиссии на доступ в рынку ЕС.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 24 ноября сказал, что в долгосрочной перспективе разрыв с ЕС без соглашения может обойтись Британии даже дороже, чем пандемия коронавируса, сообщало ВВС.