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Ракурс
В Киеве на вымогательстве выкупа разоблачили группу полицейских, фото: ГБР

Держали в гараже и требовали деньги — столичных полицейских задержали на «горячем» (ФОТО, ВИДЕО)

14 дек 2020, 12:44
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В Киеве на «горячем» задержали группу полицейских, которые, по предварительной информации, в одном из гаражных кооперативов удерживали гражданина Украины и требовали 2,5 тыс. долл. за недокументирование незаконной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

Полицейских задержали во время передачи им этой взятки 11 декабря, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

В противоправной деятельности подозреваются:

  • заместитель начальника отдела криминальной полиции;
  • двое оперуполномоченных одного из управлений полиции Киева.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об отстранении их от занимаемых должностей и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве на вымогательстве выкупа разоблачили группу полицейских, фото: ГБР


Напомним, в 2018 году в Ивано-Франковской области была разоблачена банда рабовладельцев, которая удерживала в плену 29 взрослых и троих детей.

Источник: Ракурс


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