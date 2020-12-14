Кишечные бактерии могут влиять на настроение. Фото: RT

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Один из механизмов влияния кишечных бактерий на настроение нашли французские ученые из Института Пастера.

Ученые во главе с Пьером-Мари Ледо во время исследований обнаружили, что у лабораторных мышей с депрессией, искусственно вызванной стрессом, меняется и микрофлора. Причем их подавленное состояние можно передать и здоровым животным с помощью фекальной трансплантации — пересадки препаратам микрофлоры, выделенной из «депрессивных» мышей. После подобной процедуры они демонстрировали и соответствующие биохимические маркеры в мозге, и характерное поведение. Об этом сообщает NakedScience.

При этом работа эндоканнабиноидной системы тоже менялась, снижение ее активности сопровождалось развитием депрессии. Такое нарушение демонстрировали и лабораторные мыши после пересадки микрофлоры от депрессированных грызунов. Оказалось, что это происходит из-за снижения синтеза некоторых жирных кислот, которые служат организму предшественниками для синтеза эндоканнабиноидов.

По словам ученых, стресс способен вызвать изменения в составе микрофлоры, и это приводит к нарушению обмена жирных кислот, что, в свою очередь, снижает активность эндоканнабиноидной системы и может развить депрессию. При этом падает численность бактерий Lactobacilli.

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