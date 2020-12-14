Кишкові бактерії можуть впливати на настрій. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n147739-kyshkovi-bakteriyi-mojut-vplyvaty-na-nastriy-vcheni-znayshly-mehanizm.html

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Один із механізмів впливу кишкових бактерій на настрій знайшли французькі вчені з Інституту Пастера.

Науковці на чолі з П'єром-Марі Ледо під час досліджень виявили, що у лабораторних мишей із депресією, штучно викликаної стресом, змінюється і мікрофлора. Причому їх пригнічений стан можна передати і здоровим тваринам за допомогою фекальної трансплантації — пересадки препаратів мікрофлори, виділеної з «депресивних» мишей. Після подібної процедури вони демонстрували і відповідні біохімічні маркери в мозку, і характерну поведінку. Про це повідомляє Naked Science.

При цьому робота ендоканабіноїдної системи теж змінювалася, зниження її активності супроводжувалося розвитком депресії. Таке порушення демонстрували і лабораторні миші після пересадки мікрофлори від депресованих гризунів. Виявилося, що це відбувається через зниження синтезу деяких жирних кислот, які служать організму попередниками для синтезу ендоканабіноїдів.

За словами вчених, стрес здатний викликати зміни в складі мікрофлори, і це призводить до порушення обміну жирних кислот, що, в свою чергу, знижує активність ендоканабіноїдної системи і може розвинути депресію. При цьому падає чисельність бактерій Lactobacilli.

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