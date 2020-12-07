Спів птахів робить людину щасливішою. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/ua/n147460-spiv-ptahiv-robyt-ludynu-schaslyvishou-vcheni.html

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Пташиний спів позитивно впливає на психологічне здоров’я людини.

Німецькі науковці знайшли пояснення того, чому люди так люблять багато часу проводити на природі. По всій Європі були опитані понад 26 тис. дорослих людей і результати показали, що спів нових видів птахів в районі проживання людини приносить таке ж задоволення, як і щорічна надбавка в розмірі 1 тис. 500 дол. Про це повідомляється на ресурсі iDiv.

За словами еколога Джоела Метхорста, мешканці Європи особливо задоволені своїм життям, якщо в їх найближчому оточенні спостерігається висока видова різноманітність. Найщасливішими європейцями виявилися ті, які мають змогу слухати безліч різних видів пташиних пісень у своєму повсякденному житті. Таке ж задоволення відчувають ті люди, які мешкають поблизу лісів або заповідників.

Дослідник відзначив, що пернаті є показником загального біологічного різноманіття та наявності зелених насаджень і води. Однак забруднення природи впливає на відтік птахів з тої чи іншої місцевості.

Біологічна різноманітність в даний час скорочується. Це може призвести до того, що стан людини постраждає від збіднення природи, — зазначив Метхорст.

Нагадаємо, американські вчені встановили причину ранкового голосного співу птахів. Виявилося, що завдяки довготривалому співу птахи просто «розігріваються». Вранішні співи — це здебільшого «робота» самців, чиї пісні призначені для того, щоб справити враження на потенційних партнерів і суперників.