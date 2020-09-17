У південно-західній частині США загинули тисячі перелітних птахів, фото — pixabay

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Кліматична криза могла спричинити загибель у США тисяч перелітних птахів. На південному заході країни знайшли мертвими тисячі птахів. Мухоловки, ластівки і співочі птахи десятками падали з неба в Нью-Мексико, Колорадо, Техасі, Арізоні і Небрасці.

Орнітологи називають ймовірними причинами загибелі мігруючих видів, що прямують на південь на зимівлю, лісові пожежі і кліматичну кризу, повідомляє The Guardian.

Вчені з університету Нью-Мексико побоюються, що кількість загиблих птахів може досягти сотень тисяч.

Чимало птахів були дуже виснажені, їх м’язова маса і жирові запаси знижені до мінімуму. Птахи мігрують на далекі відстані, вони летять на південь з Аляски і Канади, перетинають Південно-Захід США, щоб дістатися до місць зимівлі в Центральній і Південній Америці. Птахам доводиться часто приземлялися для відпочинку та пошуку їжі.

Природні лісові пожежі в західних штатах США змусили птахів змінити маршрут і летіти вглиб континенту через пустелю Чіуауа, де недостатньо води і їжі.

Вплинуло на птахів і похолодання 9−10 вересня, а дим від лісових пожеж міг пошкодити їх легені.

Перші випадки масової загибелі пернатих зафіксували у серпні в Нью-Мексико. Орнітологи помітили, що пташиний мор відбувається по всьому регіону. Деякі птахи незадовго до загибелі ставали млявими і збиралися групами.

Спостереження показують, що мор у в живій природі завжди пов’язані з екстремальними погодними явищами. Найбільшим подібною подією в історії регіону була заметіль в Міннесоті і Айові в березні 1904 року, яка забрала життя 1,5 млн птахів.