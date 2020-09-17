Тысячи перелетных птиц погибли в США — орнитологи подозревают климатический кризис, фото — pixabay

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Ракурс

Климатический кризис мог привести к гибели в США тысяч перелетных птиц. На юго-западе страны нашли мертвыми тысячи птиц. Мухоловки, ласточки и певчие птицы десятками падали с неба в Нью-Мексико, Колорадо, Техасе, Аризоне и Небраске.

Орнитологи называют вероятными причинами гибели мигрирующих видов, направляющихся на юг на зимовку, лесные пожары и климатический кризис, сообщает The Guardian.

Ученые из университета Нью-Мексико опасаются, что число погибших птиц может достичь сотен тысяч.

Немало птиц были очень истощены, их мышечная масса и жировые запасы снижены до минимума. Птицы мигрируют на дальние расстояния, они летят на юг с Аляски и Канады, пересекают Юго-Запад США, чтобы добраться до мест зимовки в Центральной и Южной Америке. Птицам приходится часто приземлялись для отдыха и поиска пищи.

Природные пожары в западных штатах США заставили птиц изменить маршрут и лететь вглубь континента через пустыню Чиуауа, где недостаточно воды и пищи.

Повлияло на птиц и похолодание 9−10 сентября, а дым от лесных пожаров мог повредить их легкие.

Первые случаи массовой гибели пернатых зафиксировали в августе в Нью-Мексико. Орнитологи заметили, что птичий мор происходит по всему региону. Некоторые птицы незадолго до гибели становились вялыми и собирались группами.

Наблюдения показывают, что мор в живой природе всегда связан с экстремальными погодными явлениями. Крупнейшим подобным событием в истории региона была метель в Миннесоте и Айове в марте 1904 года, которая унесла жизни 1,5 млн птиц.