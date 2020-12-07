Пение птиц делает человека счастливее. Фото: web-zoopark.ru

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Пение птиц положительно влияет на психологическое здоровье человека.

Немецкие ученые нашли объяснение того, почему люди так любят много времени проводить на природе. По всей Европе были опрошены более 26 тыс. взрослых людей и результаты показали, что пение новых видов птиц в районе обитания человека приносит такое же удовольствие, как и ежегодная надбавка в размере 1 тыс. 500 долл. Об этом сообщается на ресурсе iDiv.

По словам эколога Джоэла Метхорста, жители Европы особо довольны своей жизнью, если в их ближайшем окружении наблюдается высокое видовое разнообразие. Самыми счастливыми европейцами оказались те, которые имеют возможность слушать множество различных видов птичьих песен в своей повседневной жизни. Такое же удовольствие испытывают те люди, которые обитают вблизи лесов или заповедников.

Исследователь отметил, что пернатые являются показателем общего биологического разнообразия и наличия зеленых насаждений и воды. Однако загрязнение природы влияет на отток птиц из той или иной местности.

Биологическое разнообразие в настоящее время сокращается. Это может привести к тому, что состояние человека пострадает от обеднения природы, — отметил Метхорст.

Напомним, американские ученые установили причину утреннего громкого пения птиц. Оказалось, что благодаря долговременному пению птицы просто «разогреваются». Утренние песнопения — это по большей части «работа» самцов, чьи песни предназначены для того, чтобы произвести впечатление на потенциальных партнеров и соперников.