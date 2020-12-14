Тримали в гаражі та вимагали гроші — столичних поліцейських затримали на «гарячому» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147741-trymaly-v-garaji-ta-vymagaly-groshi-stolychnyh-policeyskyh-zatrymaly-na-garyachomu-foto-video.htmlРакурс
У Києві на «гарячому» затримали групу поліцейських, котрі, за попередньою інформацією, в одному з гаражних кооперативів утримували громадянина України та вимагали 2,5 тис. доларів за недокументування незаконної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину.
Поліцейських затримали під час передачі їм цього хабара 11 грудня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).
У здійсненні протиправної діяльності підозрюються:
- заступник начальника відділу кримінальної поліції;
- двоє оперуповноважених одного з управлінь поліції Києва.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.
Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо відсторонення їх від займаних посад та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у 2018 році на Івано-Франківщині була викрита банда рабовласників, котра утримувала в полоні 29 дорослих і трьох дітей.