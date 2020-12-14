У Києві на вимаганні викупу викрили групу поліцейських, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n147741-trymaly-v-garaji-ta-vymagaly-groshi-stolychnyh-policeyskyh-zatrymaly-na-garyachomu-foto-video.html

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У Києві на «гарячому» затримали групу поліцейських, котрі, за попередньою інформацією, в одному з гаражних кооперативів утримували громадянина України та вимагали 2,5 тис. доларів за недокументування незаконної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину.

Поліцейських затримали під час передачі їм цього хабара 11 грудня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У здійсненні протиправної діяльності підозрюються:

заступник начальника відділу кримінальної поліції;

двоє оперуповноважених одного з управлінь поліції Києва.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо відсторонення їх від займаних посад та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2018 році на Івано-Франківщині була викрита банда рабовласників, котра утримувала в полоні 29 дорослих і трьох дітей.