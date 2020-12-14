Не купувати в паніці товари через жорсткий Brexit закликали британців — деталі

https://racurs.ua/ua/n147742-ne-kupuvaty-v-panici-tovary-cherez-jorstkyy-brexit-zaklykaly-brytanciv-detali.html

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Лондон і Брюссель домовилися продовжити торгові переговори про вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу (Brexit). У спільній заяві британський прем'єр Борис Джонсон і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зауважили, що «на даному етапі сторони зобов’язані зробити все можливе для укладення угоди».

Британські парламентарі залишаються в Брюсселі для продовження дискусій щонайменше до вівторка. Разом з тим, вчора влада Британії закликали громадян не скуповувати товари на випадок жорсткого Brexit — виходу з ЄС без торгової угоди.

Нині вірогідність такого варіанту виходу Великобританії з Євросоюзу оцінюється Лондоном у 80%. Водночас прем'єр Джонсон запевняє британців в тому, що при будь-якому результаті перемовин «Сполучене Королівство прекрасно впорається з цим», торгові організації готуються до непередбачених обставин, а люди починають серйозно переживати.

Торгові організації роблять все можливе, щоб підготуватися до непередбачених обставин: збільшують запаси консервів, туалетного паперу й інших продуктів тривалого зберігання, щоб був істотний запас необхідних товарів… Жодна підготовка торгових організацій не може повністю запобігти проблемам, проте у жителів немає необхідності купувати більше продовольчих продуктів, ніж зазвичай, — повідомила виконавчий директор британського консорціуму рітейлерів BRC Хелен Дікінсон.

За її словами, «дуже складно бути готовим» до виходу Британії з ЄС, оскільки ніхто до кінця не знає, які сфери діяльності зазначають змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жорсткий Brexit без угоди з ЄС передбачає перехід Лондона і Брюсселя на торгівлю на умовах Світової організації торгівлі, тобто з тарифами і квотами. Середній тариф ЄС на імпорт зерна, овочів і фруктів з країн, з якими у союзу немає договорів про вільну торгівлю — 11,1%, на м’ясо — 15,7%, а на молочні продукти — 35,4%. Автомобільна промисловість Британії може потрапити під 10% мита, що складе близько 5,7 млрд євро в рік.

Головна складова економіки Британії — це індустрія послуг, зокрема й фінансових. Лондонському фінансовому хабу потрібен буде дозвіл Європейської комісії на доступ в ринку ЄС. Глава Банку Англії Ендрю Бейлі 24 листопада сказав, що в довгостроковій перспективі розрив з ЄС без угоди може обійтися Британії навіть дорожче, аніж пандемія коронавірусу, повідомляло ВВС.