Киев остановился в пробках, синоптики обещают мокрый снег и туман (КАРТА)

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Пробки сковали Киев утром первого дня рабочей недели. 14 декабря движение значительно затруднено еще и из-за гололеда и тумана.

Дождь со снегом усложняли жизнь водителям всю прошлую неделю, сегодня улицы снова замерли.

Традиционно затруднено движение на мостах через Днепр. Как показывают карты Google, утром на северном мосту, мосту Патона и Дарницком мосту возникли большие пробки по направлению к правому берегу. Есть проблемы с трафиком и на Русановском мосту, перед мостом метро, ​​перед Южным мостом.

Самые большие заторы пробки образовались на въездах в столицу и в центре. «Тянучка» по направлению к центру тянется по проспекту Победы от метро «Житомирская» до бульвара Тараса Шевченко.

Трудно приходится водителям на выездах из Петропавловской и Софиевской Борщаговки на Большую окружную дорогу. Пробка есть и между станциями метро «Теремки» и «Голосеевская», ее усложняют несколько ДТП на Голосеевском проспекте.

Проблемы с трафиком и на улице Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкая.

В центре «тянется» отрезок между бульваром Тараса Шевченко до Бессарабского рынка, улица Бассейная и бульвар Леси Украинки.

В столице Украины и в большинстве регионов страны в понедельник утром ожидается туман и плохая видимость, сообщил Укргидрометцентр. Туман ограничит видимость до 200−500 м.

14 декабря в Украине днем, кроме юго-восточной части, гололед, на дорогах гололедица. В северных, центральных, частично восточных областях будет идти дождь со снегом.

Температура ночью будет колебаться от +1 до -3 градусов. Днем столбики термометров покажут от -1 градуса на востоке, севере и в центре до + 4−6 градусов на западе и юге. На севере, в центральных областях и местами на западе ожидаются осадки.

В Киеве будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем ​​будет колебаться от -1 до +1 градуса.