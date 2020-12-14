Київ зупинився у заторах, синоптики обіцяють мокрий сніг і туман

https://racurs.ua/ua/n147724-kyyiv-zupynyvsya-u-zatorah-synoptyky-obicyaut-mokryy-snig-i-tuman-karta.html

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Затори скували Київ уранці першого дня робочого тижня. 14 грудня рух значно ускладнено ще й через ожеледь і туман.

Дощ зі снігом докучали водіям увесь минулий тиждень, сьогодні вулиці знову завмерли.

Традиційно ускладнено рух на мостах через Дніпро. Як показують карти Google, уранці на північному мосту, мосту Патона та Дарницькому мосту виникли великі затори у напрямку до правого берега. Є проблеми з трафіком і на Русанівському мосту, перед мостом метро, та перед Південним мостом.

Найбільші затори утворилися на в’їздах до столиці та в центрі. «Тягучка» у напрямку до центру тягнеться проспектом Перемоги від метро «Житомирська» до бульвару Тараса Шевченка.

Важко доводиться водіям на виїздах з Петропавлівської та Софіївської Борщагівки на Велику окружну дорогу. Затор є і між станціями метро «Теремки» та «Голосіївська», його ускладнюють кілька ДТП на Голосіївському проспекті.

Проблеми з трафіком і на вулиці Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

У центрі «тягнеться» відтинок між бульваром Тараса Шевченка до Бесарабського ринку, вулиця Басейна і бульвар Лесі Українки.

У столиці України та у більшості регіонів країни у понеділок вранці очікується туман і погана видимість, повідомив Укргідрометцентр. Туман обмежить видимість до 200−500 м.

14 грудня в Україні удень, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У північних, центральних, частково східних областях ітиме дощ зі снігом.

Температура вночі буде коливатися від +1 до — 3 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -1 градуса на сході, півночі та в центрі до +4−6 градусів на заході та півдні.

На півночі, у центральних областях та місцями на заході очікуються опади.

У Києві йтиме мокрий сніг із дощем. Температура вночі та вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса.