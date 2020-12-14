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Київ зупинився у заторах, синоптики обіцяють мокрий сніг і туман

Київ зупинився у заторах, синоптики обіцяють мокрий сніг і туман (КАРТА)

14 гру 2020, 09:38
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Затори скували Київ уранці першого дня робочого тижня. 14 грудня рух значно ускладнено ще й через ожеледь і туман.

Дощ зі снігом докучали водіям увесь минулий тиждень, сьогодні вулиці знову завмерли.

Затори у Києві, карта — Гугл

Традиційно ускладнено рух на мостах через Дніпро. Як показують карти Google, уранці на північному мосту, мосту Патона та Дарницькому мосту виникли великі затори у напрямку до правого берега. Є проблеми з трафіком і на Русанівському мосту, перед мостом метро, та перед Південним мостом.

Затори у Києві, карта — Гугл

Затори у Києві, карта — Гугл

Найбільші затори утворилися на в’їздах до столиці та в центрі. «Тягучка» у напрямку до центру тягнеться проспектом Перемоги від метро «Житомирська» до бульвару Тараса Шевченка.

Важко доводиться водіям на виїздах з Петропавлівської та Софіївської Борщагівки на Велику окружну дорогу. Затор є і між станціями метро «Теремки» та «Голосіївська», його ускладнюють кілька ДТП на Голосіївському проспекті.

Затори у Києві, карта — Гугл

Проблеми з трафіком і на вулиці Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

У центрі «тягнеться» відтинок між бульваром Тараса Шевченка до Бесарабського ринку, вулиця Басейна і бульвар Лесі Українки.

Затори у Києві, карта — Гугл

У столиці України та у більшості регіонів країни у понеділок вранці очікується туман і погана видимість, повідомив Укргідрометцентр. Туман обмежить видимість до 200−500 м.

14 грудня в Україні удень, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У північних, центральних, частково східних областях ітиме дощ зі снігом.

Затори у Києві, карта — Гугл

Температура вночі буде коливатися від +1 до — 3 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -1 градуса на сході, півночі та в центрі до +4−6 градусів на заході та півдні.


На півночі, у центральних областях та місцями на заході очікуються опади.

У Києві йтиме мокрий сніг із дощем. Температура вночі та вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса.

Джерело: Ракурс


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