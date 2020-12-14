Рада планує продовжити термін дії особливого статусу ОРДЛО, фото: Comments.UA

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, розповів, як саме парламент планує продовжити термін дії особливого статусу окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На думку спікера, у парламенті є достатньо голосів для ухвалення цього закону. Про це він заявив сьогодні, 14 грудня, під час відеобрифінгу.

Тож він впевнений, що завтра, 15 грудня, цей закон ухвалять за основу та в цілому.

Відповідаючи на питання щодо можливості імплементації в законопроект про продовження особливого статусу Донбасу так званої «формули Штайнмаєра», спікер запевнив, що цей закон перед голосуванням не змінюватимуть.

Там нічого додаватися не буде, проект закону зареєстрований, ви його бачили на сайті. Змінювати його ніхто не буде, — запевнив Разумков. — Більше додаткових позицій в цей законопроект додаватися не буде.



Нагадаємо, сьогодні голови парламентських фракцій та груп провели нараду у Разумкова, на якій узгодили позиції щодо низки резонансних питань, котрі має розглянути Верховна Рада.