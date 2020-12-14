Під час засідання Верховної Ради, фото: Zoya Shu

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Ракурс

Верховна Рада завтра, 15 грудня, ймовірно розгляне питання щодо закону про спецстатус Донбасу.

Народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк повідомив про це у своєму Telegram-каналі за результатами наради у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Проговорили процедуру голосування. Буде все швидко і завтра, — зазначив народний обранець.

Також, за його словами, 15 грудня очікується консенсус стосовно законодавства щодо НАЗК.

Пройде за основу та в цілому, — прогнозує нардеп.

Крім того, зазначає Железняк, 15 грудня очікується ухвалення держбюджету на 2021 рік.

Виглядає так, що голоси є з запасом, — зазначив він.

Щодо роботи Ради під час запланованого на початок року локдауну, то, за словами Железняка, було вирішено пересунути пленарні засідання на кінець січня.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно розповів, як жорсткий карантин вплине на роботу парламенту.