Во время заседания Верховной Рады, фото: Zoya Shu

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Ракурс

Верховная Рада завтра, 15 декабря, вероятно рассмотрит вопрос относительно закона о спецстатусе Донбасса.

Народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк сообщил об этом в своем Telegram-канале по результатам совещания у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Проговорили процедуру голосования. Будет все быстро и завтра, — отметил народный избранник.

Также, по его словам, 15 декабря ожидается консенсус относительно законодательства о НАПК.

Пройдет за основу и в целом, — прогнозирует нардеп.

Кроме того, отмечает Железняк, 15 декабря ожидается принятие госбюджета на 2021 год.

Похоже, что голоса есть с запасом, — отметил он.

Что касается работы Рады во время запланированного на начало года локдауна, то, по словам Железняка, было решено передвинуть пленарные заседания на конец января.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно рассказал, как жесткий карантин повлияет на работу парламента.