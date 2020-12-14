ДТП в Одесской области — Daewoo слетел в кювет, семь человек в больнице (ФОТО)https://racurs.ua/n147729-dtp-v-odesskoy-oblasti-daewoo-sletel-v-kuvet-sem-chelovek-v-bolnice-foto.htmlРакурс
В аварии в Одесской области столкнулись Daewoo Lanos и Renault, семь человек в больнице, в том числе трое детей.
Авария произошла в воскресенье, 13 декабря, около 16.00 возле села Железнодорожное Болградского района.
Из-за сильного удара Daewoo слетел в кювет. В салоне находилась семья — муж с женой и трое их детей (четырех и восьми лет). Пострадали и двое мужчин с Renault — водитель и один из двух пассажиров. Все они находятся в больнице. Об этом информируют в пресс-службе полиции в Одесской области.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. ДТП произошло в условиях ухудшенной видимости на дороге из-за густого тумана.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «Ракурс» сообщал, что погода в Украине была туманной и с повышенной влажностью. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила водителей о густом тумане, который снизит видимость на дорогах до 200−500 м.