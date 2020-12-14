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Ракурс
В аварии в Одесской области пострадали семь человек, фото — Наццолиция

ДТП в Одесской области — Daewoo слетел в кювет, семь человек в больнице (ФОТО)

14 дек 2020, 11:13
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В аварии в Одесской области столкнулись Daewoo Lanos и Renault, семь человек в больнице, в том числе трое детей.

Авария произошла в воскресенье, 13 декабря, около 16.00 возле села Железнодорожное Болградского района.

Из-за сильного удара Daewoo слетел в кювет. В салоне находилась семья — муж с женой и трое их детей (четырех и восьми лет). Пострадали и двое мужчин с Renault — водитель и один из двух пассажиров. Все они находятся в больнице. Об этом информируют в пресс-службе полиции в Одесской области.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. ДТП произошло в условиях ухудшенной видимости на дороге из-за густого тумана.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.


Ранее «Ракурс» сообщал, что погода в Украине была туманной и с повышенной влажностью. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила водителей о густом тумане, который снизит видимость на дорогах до 200−500 м.

Источник: Ракурс


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