В аварии в Одесской области пострадали семь человек, фото — Наццолиция

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В аварии в Одесской области столкнулись Daewoo Lanos и Renault, семь человек в больнице, в том числе трое детей.

Авария произошла в воскресенье, 13 декабря, около 16.00 возле села Железнодорожное Болградского района.

Из-за сильного удара Daewoo слетел в кювет. В салоне находилась семья — муж с женой и трое их детей (четырех и восьми лет). Пострадали и двое мужчин с Renault — водитель и один из двух пассажиров. Все они находятся в больнице. Об этом информируют в пресс-службе полиции в Одесской области.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. ДТП произошло в условиях ухудшенной видимости на дороге из-за густого тумана.