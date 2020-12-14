Как получить 8 тыс. грн помощи. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/n147731-zayavleniya-ot-flp-na-8-tys-grn-pomoschi-nachali-prinimat-s-14-dekabrya.html

Ракурс

8 тыс. грн помощи от государства из-за карантина могут получить ФЛП и наемные работники.

С сегодняшнего дня, 14 декабря, можно оформить заявление на помощь на едином портале государственных услуг «Дія». Заявления можно подавать до 31 декабря включительно, все выплаты осуществляются также до 31 декабря. Об этом сообщается на портале «Дія».

Услугой могут воспользоваться наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;

организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года.

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц за третий квартал.

наемный работник не работает по совместительству в организации.

Физические лица-предприниматели могут оформить заявку, если:

по состоянию на 31 октября 2020 года основной КВЭД отнесен к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;

занимается деятельностью более трех месяцев;

оплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

если, вы не являетесь одновременно наемным работником.

Напомним, 10 декабря вступили в силу законы, которые призваны помочь бизнесу на карантине. Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн., а также списывать налоговые долги до 3060 грн.