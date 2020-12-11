Предприниматели и работники получат по 8 тыс. грн. Фото: delo.ua

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Как физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам получить 8 тыс. грн помощи от государства из-за карантина, пояснили представители власти.

Оформить пособие можно будет на едином портале государственных услуг «Дія», бета-тестирование этой услуги запускается уже сегодня, 11 декабря. А с 14 декабря обновление с возможностью получения помощи будет доступно для всех пользователей. Чтобы оформить ее через приложение, надо зайти в раздел «Услуги» и заполнить заявление. Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета. Об этом 1 декабря сообщила партия «Слуга народа» в Telegram.

Отмечается, что ФЛП могут получить помощь от государства при следующих условиях:

если ЕСВ уплачено не менее чем за три месяца до 2020 года;

по состоянию на 31 октября текущего года основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

предприниматель осуществляет деятельность более 3 месяцев;

если лицо не является ФЛП и наемным работником одновременно.

Наемные работники могут получить 8 тыс. грн, если основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина. Также помощь предусмотрена, если организация начислила ЕСВ за третий квартал 2020 года. Также помощь получат те, если средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц за третий квартал. Кроме того, выплатят деньги работнику, который не работает по совместительству в организации.

Напомним, 10 декабря вступили в силу законы, которые призваны помочь бизнесу на карантине. Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн., а также списывать налоговые долги до 3060 грн.