Что такое металлические стеллажи, их основные преимущества / Фото: Форстор

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Для обустройства складских, производственных и торговых помещений применяются металлические стеллажи. Они вытеснили деревянные конструкции благодаря целому ряду практических преимуществ. Одними из главных достоинств являются удобство эксплуатации и высокая степень надежности. Несмотря на облегченность конструкции, металлические стеллажи выдерживают приличные весовые нагрузки, что делает их очень востребованными в разных сферах.

Сфера применения и конструктивные особенности металлических стеллажей

Стеллажами называется специальное оборудование, которое предназначено для компактного размещения и аккуратного хранения различных товаров и любых видов грузов. Они используются для обустройства магазинов и складов, гаражей и мастерских, офисов и архивов. Изделия представляют собой сборно-разборные конструкции, которые состоят из определенных деталей:

вертикальные стойки — основа любого вида металлического стеллажа;

горизонтальные балки — предназначены для непосредственного расположения грузов;

вспомогательные элементы — сюда относятся полки, крепежи и прочие детали, применение которых зависит от типа изделия.

Все составные детали систем хранения производятся из прочных видов стали. У металла практически отсутствуют недостатки, кроме подверженности воздействию влаги. В итоге возникает коррозия, которая поначалу портит внешний вид изделия, а затем выводит его из строя.

С целью увеличения срока службы металлические стеллажи обрабатываются различными материалами: порошковой краской или цинковым напылением. Такая защита не только увеличивает срок их службы, но и гарантирует целостность хранимых грузов.

Достоинства применения

Эффективность и продуктивность работы складского помещения зависит от выбора подходящих систем хранения. Изделия бывают разных видов, для них характерны следующие преимущества:

1. Простота монтажных и демонтажных работ. Для сборки металлического стеллажа не нужно вызывать квалифицированных специалистов, так как этот процесс интуитивно понятен.

2. Большая несущая способность.

3. Доступная стоимость оборудования.

4. Большой срок службы — зависит от наличия защитных покрытий и сферы применения.

Привлекательный внешний вид — особенно актуально для изделий, которые планируется использовать в офисах, архивах или гаражах.

Выбирая металлический стеллаж, следует определиться с видами товаров, которые будут на нем хранить. Если не предполагается размещение больших и тяжелых грузов, то цена такого оборудования будет невысокой.

Предприятие по производству разных видов металлических стеллажей «Форстор» предлагает посмотреть реализованные проекты компании. Выпускаемая продукция отличается не просто высоким качеством и надежностью, но и признанием ее одной из самых лучших. Это подтверждается как многочисленным спросом на готовые изделия, так и постоянными заказами на производство стеллажей по индивидуальным схемам.